Москва17 июнВести.Парламент Финляндии одобрил ввоз ядерного оружия на территорию республики, следует из трансляции голосования на сайте парламента.
За инициативу проголосовали 125 депутатов, против - 61 парламентарий, еще 13 не участвовали в голосовании.
В марте представитель финской политической партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупреждал, что альянс НАТО вынашивает планы по размещению ядерного оружия в Финляндии, чтобы обеспечить себе превосходство на случай гипотетического ядерного конфликта с Россией.
В том же месяце издание The National Interest сообщило, что разместить свое ядерное оружие на финской территории может Франция.