Финляндия разрешила ввоз ядерного оружия на свою территорию Парламент Финляндии одобрил ввоз ядерного оружия на территорию страны

Москва17 июн Вести.Парламент Финляндии одобрил ввоз ядерного оружия на территорию республики, следует из трансляции голосования на сайте парламента.

За инициативу проголосовали 125 депутатов, против - 61 парламентарий, еще 13 не участвовали в голосовании.

В марте представитель финской политической партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупреждал, что альянс НАТО вынашивает планы по размещению ядерного оружия в Финляндии, чтобы обеспечить себе превосходство на случай гипотетического ядерного конфликта с Россией.

В том же месяце издание The National Interest сообщило, что разместить свое ядерное оружие на финской территории может Франция.