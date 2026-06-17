Парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз ядерного оружия Финские депутаты поддержали отмену запрета на использование ядерного оружия

Москва17 июн Вести.Парламент Финляндии поддержал законодательные поправки, предусматривающие отмену действовавшего ранее запрета на ввоз, хранение, изготовление и использование ядерного оружия на территории страны.

Решение было принято большинством голосов на пленарном заседании. Инициативу правительства поддержали 125 депутатов.

Против внесения поправок выступил 61 парламентарий, еще 13 депутатов не приняли участия в голосовании.

Принятые изменения открывают возможность для размещения и ввоза ядерного оружия на территорию Финляндии в рамках действующего законодательства и международных обязательств страны.