Посольство России: ЯО в Финляндии не будет контролироваться Хельсинки

Посольство РФ: ядерное оружие в Финляндии не будет подконтрольно Хельсинки Посольство России: ЯО в Финляндии не будет контролироваться Хельсинки

Москва19 июн Вести.Контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии будет производиться отнюдь не из Хельсинки. Об этом рассказали РИА Новости в российском посольстве, говоря об изменениях в финском законодательстве в сфере ядерного оружия.

Очевидно, что контроль за его возможным использованием будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки подчеркнули в диппредставительстве

Ранее стало известно, что власти Финляндии одобрили законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

В марте представитель финской политической партии "Альянс свободы" Армандо Мема уже говорил о том, что альянс НАТО планирует разместить ядерное оружие в Финляндии, чтобы обеспечить себе превосходство на случай гипотетического ядерного конфликта с Москвой.