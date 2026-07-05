Москва5 июл Вести.Отказ Хельсинки от запрета на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия является исключительно антироссийским политическим решением. Ни США, ни Франция не согласятся размещать на территории Финляндии свои ядерные боеприпасы. Об этом профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Хранение ядерного оружия на территории другого государства – это очень дорогая процедура: нужны специальные хранилища, а также комплексы сборки и обслуживания, подчеркнул эксперт.

Американцы, кстати, все свои бомбы различных модификаций хранят в пяти европейских странах в готовом виде, но это тоже требует особо защищенных хранилищ. Это тоже не очень простое сооружение, поэтому я очень сомневаюсь, что американцы, так сказать, начнут размещать свое ядерное оружие на территории Финляндии объяснил Бужинский

Тем временем у Франции нет опыта хранения и размещения своего ядерного оружия на территории друг стран, добавил он.

Единственное, что могут французы, это сделать дешево и сердито, то есть осуществить боевое дежурство своих самолетов на ротационной основе с уже подвешенными ядерными [боеголовками] уточнил Бужинский

26 июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, которые разрешают ввозить и хранить ядерное оружие на территории страны.