Москва25 апр Вести.Если Финляндия планирует хранить на своей территории ядерные заряды, то она должна понимать все риски, связанные с этим шагом. Об этом заявил в беседе с RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Комментируя планы Хельсинки разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране в "ситуациях, связанных с обороной", он отметил, что в случае конфликта с НАТО Россия будет расценивать их как первостепенные цели, подлежащие уничтожению.

Предельно понятно, что Финляндия - это первый эшелон НАТО, который находится возле границ Российской Федерации. Естественно, в случае напряжения обстановки в сторону РФ, мы будем вынуждены поразить те первостепенные цели, которые нам угрожают. А первостепенная цель, самое главное, это ядерное оружие сказал Гурулев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Финляндии по разрешению ввоза в страну ядерного оружия концентрированной конфронтацией с Россией.

Ранее финское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны в оборонных целях. При этом отмечается, что приобретение, производство, разработка и исследования ядерного оружия в стране все так же будут под запретом.