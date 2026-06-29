Москва29 июн Вести.Решение Финляндии о потенциальной возможности размещения ядерного оружия на территории страны не означает, что такое вооружение появится в ближайшем будущем. В интервью ИС "Вести" генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов пояснил, что это создает потенциальные угрозы и затрудняет ведение диалога между Москвой и Хельсинки.

По его мнению, Финляндия резервирует некоторые возможности, чтобы в случае какого-то кризиса она могла бы оперативно решить вопрос о размещении ядерного оружия. Такой шаг продолжает политику руководства страны, которая сложилась в начале 2022 года, когда начался процесс вхождения Финляндии в Североатлантический альянс, подчеркнул эксперт.

Сейчас мы видим, что эта логика заводит Финляндию, наверное, значительно дальше, чем изначально планировали люди, которые принимали решение о вхождении Финляндии в Североатлантический блок. И, конечно, это создает потенциальные угрозы. Это затрудняет ведение диалога между Москвой и Хельсинки. И это, в общем, откладывает на более, наверное, отдаленное будущее перспективу восстановления нормальных добрососедских отношений между двумя нашими странами объяснил Кортунов

17 июня парламент Финляндии одобрил снятие действовавшего почти 40 лет запрета на ввоз ядерного оружия на территорию страны. 26 июня законопроект был утвержден президентом страны Александром Стуббом.

Российское посольство в Хельсинки сообщило об отсутствии видимых признаков подготовки Финляндии к размещению ядерной инфраструктуры на своей территории.