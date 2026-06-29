Москва29 июнВести.Российское посольство в Хельсинки сообщило об отсутствии видимых признаков подготовки Финляндии к размещению ядерной инфраструктуры на своей территории. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным диппредставительства, на текущий момент внешних свидетельств целенаправленной адаптации финской инфраструктуры для дислокации ядерных средств не прослеживается.
Вместе с тем даже гипотетическая вероятность появления ядерной угрозы существенно повлияет на уровень безопасности в Балтийско-Арктическом регионе.
Москве придется это учитыватьдобавили в дипмиссии
Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, которые разрешают ввозить, хранить и использовать ядерное оружие на территории страны.