В дипмиссии РФ заявили, что в Финляндии нет признаков ядерной инфраструктуры

Посольство РФ не увидело признаков размещения ядерной инфраструктуры в Финляндии В дипмиссии РФ заявили, что в Финляндии нет признаков ядерной инфраструктуры

Москва29 июн Вести.Российское посольство в Хельсинки сообщило об отсутствии видимых признаков подготовки Финляндии к размещению ядерной инфраструктуры на своей территории. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным диппредставительства, на текущий момент внешних свидетельств целенаправленной адаптации финской инфраструктуры для дислокации ядерных средств не прослеживается.

Вместе с тем даже гипотетическая вероятность появления ядерной угрозы существенно повлияет на уровень безопасности в Балтийско-Арктическом регионе.

Москве придется это учитывать добавили в дипмиссии

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, которые разрешают ввозить, хранить и использовать ядерное оружие на территории страны.