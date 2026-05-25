Москва25 мая Вести.Финляндия пока не планирует открывать границу с Россией, заявил президент североевропейской страны Александр Стубб. По его словам, такая позиция Хельсинки связана с проблемой мигрантов.

Власти Финляндии опасаются, что Россия может использовать мигрантов и беженцев "в качестве орудия" против страны, пояснил Стубб в интервью радиоканалу Yle Radio Suomi. При этом конкретных примеров подобных действий со стороны Москвы он не привел.

В свою очередь, проводивший интервью журналист заметил, что в Эстонии, где на российском участке границы функционируют три пункта пропуска, не зафиксировано значительного притока мигрантов.

Вместе с тем Стубб допустил возможность европейских стран наладить диалог с Россией в течение этого года.

Со своей стороны, финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что предложение сделать Стубба переговорщиком с Москвой не соответствует актуальным политическим реалиям.