Москва2 маяВести.Президент Финляндии Александр Стубб во время общения с жителями Хельсинки через решетку Президентского дворца пошутил на тему ограничения свободы.
Стубб 1 мая поговорил с журналистами у Президентского дворца, обнесенного решеткой, а потом подошел к горожанам, которые толпились за ограждением.
Кто-то из горожан попросил Стубба сфотографироваться с ними, но финский президент отказался.
Сделать совместное фото сложновато... Президент за решеткой. Это плохопошутил Стубб, его слова приводит газета Iltalehti
Ранее СМИ писали, что птиц в Финляндии стали пугать выструганным из дерева президентом Стуббом.