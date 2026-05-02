Финский лидер Стубб неловко пошутил про президента за решеткой

Финский президент отказался фотографироваться с горожанами из-за решетки Финский лидер Стубб неловко пошутил про президента за решеткой

Москва2 мая Вести.Президент Финляндии Александр Стубб во время общения с жителями Хельсинки через решетку Президентского дворца пошутил на тему ограничения свободы.

Стубб 1 мая поговорил с журналистами у Президентского дворца, обнесенного решеткой, а потом подошел к горожанам, которые толпились за ограждением.

Кто-то из горожан попросил Стубба сфотографироваться с ними, но финский президент отказался.

Сделать совместное фото сложновато... Президент за решеткой. Это плохо пошутил Стубб, его слова приводит газета Iltalehti

Ранее СМИ писали, что птиц в Финляндии стали пугать выструганным из дерева президентом Стуббом.