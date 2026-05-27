Президент Финляндии призывает не верить в теории о перенаправляемых Россией БПЛА Стубб отказался верить в намеренное перенаправление украинских дронов Россией

Москва27 мая Вести.Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в достоверности сообщений о том, что российская сторона якобы целенаправленно уводит украинские беспилотники со своей траектории в сторону финской границы. Финский лидер отказался верить, что Россия направляет в Финляндию украинские дроны, назвав подобные версии неубедительными.

Эту позицию разделяет и глава кабинета министров страны. Премьер Финляндии Петтери Орпо ранее также заявил на брифинге, что Россия никогда не пыталась перенаправить в сторону страны украинские дроны.

Тем не менее, на фоне участившихся сообщений о неопознанных летающих объектах Хельсинки принимает превентивные меры безопасности. В частности, Финляндия решила привлечь резервистов для наблюдения за ситуацией на границе.