"Оторванный от реальности": в Финляндии высказались о президенте Стуббе Политик Мема: президент Стубб оторван от реальности

Москва25 мая Вести.Президент Финляндии Александр Стубб оторван от реальности, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Так он прокомментировал слова Стубба о его готовности представить Европу на потенциальных переговорах с Россией.

Он оторванный от реальности президент подчеркнул Мема в разговоре с РИА Новости

Ранее финский политик высказался по поводу опубликованного списка газеты Politico, в котором кандидатом на роль европейского переговорщика значится Стубб. Мема отметил, что выбор издания не соответствует актуальным политическим реалиям.