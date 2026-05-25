Москва25 маяВести.Президент Финляндии Александр Стубб оторван от реальности, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Так он прокомментировал слова Стубба о его готовности представить Европу на потенциальных переговорах с Россией.
Он оторванный от реальности президентподчеркнул Мема в разговоре с РИА Новости.
Ранее финский политик высказался по поводу опубликованного списка газеты Politico, в котором кандидатом на роль европейского переговорщика значится Стубб. Мема отметил, что выбор издания не соответствует актуальным политическим реалиям.