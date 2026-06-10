Лидер Финляндии Стубб: Европе давно пора начать дипломатический диалог с Россией

Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Москвой Лидер Финляндии Стубб: Европе давно пора начать дипломатический диалог с Россией

Москва10 июн Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам следует перейти к дипломатическому диалогу с руководством России. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вела канцелярия финского лидера.

Я считаю, что Европе давно пора наладить дипломатический диалог с руководством России, а точнее, с президентом Путиным сказал Стубб

По словам президента Финляндии, странам Европы необходимо согласовать свои действия по этому вопросу.

У нас должна быть общая повестка, нам необходимо иметь общую позицию подчеркнул он

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, говоря о перспективах возобновления диалога с Финляндией, заявил, что Москва самостоятельно будет определять, с кем и на каких условиях развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Он подчеркнул, что при этом Россия будет безусловно учитывать свои национальные интересы.