Москва16 апрВести.Россия ожидает готовности Финляндии к возобновлению диалога, однако сама на него не напрашивается, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов агентству ТАСС.
Россия не видит готовности властей Финляндии к возобновлению диалога для улучшения двусторонних отношений, отметил посол.
Будем ждать. Напрашиваться не будем. Мы люди терпеливыеприводит ТАСС слова Кузнецова
Между тем российско-финские отношения разрушены из-за действий Хельсинки. Финляндия должна учесть интересы России, если решится восстанавливать отношения с Москвой, заключил посол.