Посол Кузнецов: Россия не напрашивается на диалог с Финляндией, но готова к нему

Посол Кузнецов: Россия готова к диалогу с Финляндией Посол Кузнецов: Россия не напрашивается на диалог с Финляндией, но готова к нему

Москва16 апр Вести.Россия ожидает готовности Финляндии к возобновлению диалога, однако сама на него не напрашивается, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов агентству ТАСС.

Россия не видит готовности властей Финляндии к возобновлению диалога для улучшения двусторонних отношений, отметил посол.

Будем ждать. Напрашиваться не будем. Мы люди терпеливые приводит ТАСС слова Кузнецова

Между тем российско-финские отношения разрушены из-за действий Хельсинки. Финляндия должна учесть интересы России, если решится восстанавливать отношения с Москвой, заключил посол.