Москва16 апр Вести.Финляндия должна учесть интересы России, если решится восстанавливать отношения с Москвой. Мяч на финской стороне, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью ТАСС.

Не мы инициировали разрыв всех связей между нашими странами. Готовы рассматривать конструктивные предложения финских властей по их восстановлению, но, понятно, при безусловном учете российских национальных интересов. В данном случае мяч на стороне Хельсинки. Последнее время наблюдаются некоторые признаки осознания в финском обществе, но пока, к сожалению, не в руководстве страны, безальтернативности возобновления диалога с Россией приводит ТАСС слова посла

Россия всегда выступала и выступает за развитие уважительных прагматичных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами, заключил Кузнецов.