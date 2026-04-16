Финляндия может пересмотреть заключенные сделки россиян с недвижимостью Посол РФ Кузнецов: Финляндия может пересмотреть сделки россиян с недвижимостью

Москва16 апр Вести.Власти Финляндии могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью. Об этом сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что в последние годы финские власти последовательно ужесточали правила приобретения недвижимости в стране россиянами. В итоге, в 2025 году в Финляндии ввели полный запрет на такие сделки под предлогом "национальной безопасности", напомнил Кузнецов.

При этом, как заметил Кузнецов, судя по заявлениям министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, Хельсинки не намерены этим ограничиваться.

Теперь военные хотели бы получить возможность пересмотреть уже заключенные сделки с недвижимостью задним числом сказал Кузнецов

Он подчеркнул, что пока дело не дошло "до принятия соответствующего законодательства и тем более его применения". При этом Кузнецов добавил, что "нынешняя финская элита уже показала, что готова забыть о любых фундаментальных принципах правового государства", когда речь идет о РФ и ее гражданах. Поэтому, как заметил посол, его не удивит, если в Финляндии будут введены такие нормы.

Если ситуация все же получит такое развитие, то российская сторона, как заметил Кузнецов, будет готова оказывать своим гражданам необходимую помощь и содействие.

Также Кузнецов отметил, что в Финляндии стало небезопасно высказываться в отношении РФ доброжелательно или даже нейтрально. При этом посол отметил, что в стране достаточно людей, которые с уважением относятся к России и уверены, что поддержание нормальных отношений с ней соответствует национальным интересам Финляндии.