Посол РФ Кузнецов: говорить в Финляндии о России доброжелательно стало опасно

Москва16 апр Вести.Доброжелательно или даже нейтрально высказываться в отношении России в Финляндии стало небезопасно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

Он сказал, что в стране достаточно людей, с уважением относящихся к РФ и уверенных, что поддержание нормальных отношений с восточным соседом соответствует национальным интересам Финляндии.

Однако в атмосфере шпиономании и фанатичного поиска признаков некоего "гибридного влияния" со стороны Москвы доброжелательно или хотя бы нейтрально высказываться в отношении России здесь стало небезопасно пояснил дипломат

По словам Кузнецова, многие боятся противоречить "генеральной линии партии", так как из-за этого можно получить обвинение в "пособничестве противнику". Что же касается поддержания контактов с российскими представителями, то это расценивается как государственная измена, добавил посол.

В стране продолжается целенаправленное нагнетание военной истерии. Все ресурсы местной пропаганды брошены на демонизацию России, на формирование образа нашей страны как главного "врага"... Закономерным следствием столь мощной идеологической обработки населения на протяжении последних лет стал заметный рост русофобских настроений в стране подытожил Кузнецов

Ранее посол России отмечал, что Хельсинки сохраняет свой статус одного из самых ярых сторонников Киева и активно выступает за ввод очередных антироссийских санкций. Он напомнил, что Финляндия уже передала Украине 32 пакета военной помощи на 3,2 млрд евро, но не планирует останавливаться на этом.