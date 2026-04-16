Финны уже передали украинцам 32 пакета военной помощи на общую сумму 3,2 млрд евро и останавливаться на достигнутом, судя по всему, не планируют приводит ТАСС слова посла

Таким образом, Финляндия в расчете на душу населения остается одним из ведущих поставщиков оружия для Киева, подчеркнул Кузнецов.

Хельсинки сохраняет свой статус одного из самых оголтелых сторонников Украины и яростно выступает за ввод очередных антироссийских санкций.

При этом отношения между Россией и Финляндией почти не существуют. За четыре года Хельсинки смог разрушить почти все то, что нарабатывали обе страны в течение многих десятилетий. Финляндия отгородилась от России железным занавесом, заключил посол.