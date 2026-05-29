Минобороны Финляндии объявил о 33-м пакете военной помощи Киеву на 128 млн евро

Москва29 мая Вести.Финляндия направит Украине 33-й пакет военной помощи на общую сумму в 128 млн евро, сообщается на официальном сайте Минобороны страны.

Ведомство не стало раскрывать содержание, сроки и способ доставки военной помощи киевскому режиму.

Стоимость поставляемых сейчас средств составляет около 128 миллионов евро отмечается в сообщении

По данным финского оборонного ведомства, страна передала Украине военную продукцию в общей сложности на 3,4 млрд евро.

В то же время некоторые финские политики выступают за прекращение финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 16 мая член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал власти страны прекратить военную поддержку Украины после сообщений о беспилотниках, залетевших в воздушное пространство страны.