Финляндия выделит на оборону и безопасность больше, чем установлено в НАТО

Москва20 мая Вести.Финляндия в 2026 году выделит порядка 2,4% ВВП на оборону и безопасность, что в полтора раза больше установленного НАТО показателя в 1,5% ВВП. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

Как указал глава МО Финляндии Антти Хяккянен, речь идет о расходах на модернизацию оборонно-промышленной базы, "выполнение оперативных действий", поддержку инноваций в оборонной сфере, а также помощь Киеву.

Эти расходы достигнут 2,4% валового внутреннего продукта в 2026 году, что значительно превышает целевой показатель НАТО говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС

Хяккянен отметил, что превышение показателя не окажет влияния на выполнение Финляндией заявленной альянсом цели по расходам на оборону в размере 3,5% ВВП.