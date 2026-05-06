FT: Словакия относит больницы к оборонным расходам для показателя НАТО Словакия относит строительство больниц к оборонным расходам для показателя НАТО

Москва6 мая Вести.Словакия относит строительство гражданских больниц к оборонным расходам, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП на оборону. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Евроскептическое правительство Словакии классифицирует новый госпиталь как оборонные расходы, чтобы довести бюджет до уровня чуть выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Однако есть один нюанс: за исключением случаев использования в военное время, они предназначены для оказания медицинской помощи гражданскому населению сказано в публикации

Бывший посол Словакии в НАТО Томаш Валашек отметил, что речь идет о гражданских больницах, в которые добавили секретные оборонные компоненты только для включения их в оборонный бюджет.

Ни один из этих госпиталей не входил в наши первоначальные планы обороны, и ни военные, ни НАТО не просили об этом добавил он

Ранее сообщалось, что мировые затраты на оборонные нужды по итогам 2025 года продемонстрировали рост на 2,9%, достигнув рекордной отметки в 2,887 триллиона долларов.

Кроме того, европейские страны в 2025 году показали наиболее значительный рост военных расходов, который стал самым резким с момента окончания холодной войны.