FT: Словакия внесла больницы в расходы на оборону для достижения показателя НАТО

СМИ узнали об уловке Словакии для достижения оборонной цели НАТО FT: Словакия внесла больницы в расходы на оборону для достижения показателя НАТО

Москва5 мая Вести.Словакия включила больницы к оборонным расходам для достижения целевого показателя Североатлантического альянса в 2% ВВП. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации журналистов, в настоящий момент в Словакии возводятся две крупные больницы. Газета отмечает, что словацкое правительство классифицирует расходы на их строительство в качестве трат на оборону республики.

Фактически, это обычные больницы для населения. Чтобы оправдать включение трат на них в оборонный бюджет, там создадут некоторые засекреченные оборонные компоненты сказал изданию бывший посол Словакии при НАТО Томаш Валашек

По его словам, расходы Словакии на оборону в текущем году без такой "уловки" составили бы 1,74%. Валашек отметил, что финансы на оборудование новых медицинских учреждений берутся из средств, которые ранее заложили в бюджет по статьям о закупке оборудования для военных.

Газета напомнила, что, согласно правилам альянса, государствам – членам НАТО будут зачитываться в оборонные расходы траты на проекты двойного назначения только в том случае, если "военный компонент там может быть конкретно учтен или оценен".