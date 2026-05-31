Премьер Чехии допустил невыполнение цели НАТО по расходам на оборону в 2026 году FT: Бабиш допустил невыполнение цели НАТО по расходам на оборону в 2026 году

Москва31 мая Вести.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна, вероятно, не сможет выполнить целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в 2026 году. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

По его словам, Чехия продолжает сталкиваться с последствиями бюджетного дефицита, доставшегося от предыдущего кабинета. Проект оборонного бюджета на следующий год формально предусматривает расходы на уровне 2,1% ВВП, однако часть средств планируется направить на строительство автомагистрали, которая не будет засчитана НАТО как оборонная статья расходов, отметил премьер-министр.

Бабиш признал, что Чехия может оказаться среди немногих стран альянса, не выполнивших установленный норматив. При этом премьер подчеркнул, что рассчитывает на хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает Financial Times, европейские страны ожидают обсуждения темы оборонных расходов на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля. В странах альянса опасаются недовольства со стороны Трампа, который ранее неоднократно критиковал партнеров по НАТО за недостаточные военные расходы.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре похвалился рекордными расходами страны на оборону и размещении на литовской территории бригады вооруженных сил Германии.