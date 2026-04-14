"Разъедающее самодовольство": экс-генсек НАТО о подходе Британии к обороне Экс-генсек НАТО обвинил руководство Британии в пренебрежении вопросами обороны

Москва14 апр Вести.Бывший генеральный секретарь НАТО (1999–2003 гг.) Джордж Робертсон раскритиковал политику британских властей в области обороны.

По мнению Робертсона, который в 1997–1999 годах занимал пост министра обороны страны, нынешние власти ограничиваются пустыми заявлениями, не предпринимая реальных шагов для укрепления обороноспособности, пишет газета Financial Times (FT).

Мы недостаточно подготовлены и недостаточно застрахованы. Мы подвергаемся атакам и не находимся в безопасности. Национальная безопасность и защита Великобритании находятся под угрозой цитирует FT Робертсона

Бывший глава Североатлантического альянса также является одним из авторов стратегического обзора обороны Соединенного Королевства, представленного летом 2025 года. В 114-страничном документе перечислены ключевые угрозы безопасности Великобритании и предложены меры, связанные с повышением боеготовности вооруженных сил страны.

В политическом руководстве Великобритании сегодня существует разъедающее самодовольство. По поводу рисков, угроз, тревожных сигналов об опасности звучат лишь пустые слова, и даже обещанный общенациональный разговор об обороне не может начаться приводит газета фрагмент выступления Робертсона, запланированного на 14 апреля

Отставной чиновник также выразил мнение, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "просто не хочет инвестировать" в оборону.

Кроме того, бывший генеральный секретарь НАТО указал на изменение роли США в альянсе.

Приоритеты Соединенных Штатов изменились и уже никогда не будут прежними отметил Робертсон

Ранее газета The Times сообщила, что законопроект о повышении оборонной готовности Великобритании будет представлен в парламент не раньше середины 2027 года. Причиной задержки стали опасения ряда ведомств, что подготовка к принятию закона была недостаточно тщательной.

Издание сообщало, что дефицит оборонного бюджета страны в ближайшие четыре года достигнет 28 миллиардов фунтов стерлингов (37,8 миллиарда долларов).

До этого президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего генсека НАТО Марка Рютте из-за отказа альянса оказать поддержку американцам в проводимой ими совместно с Израилем операции против Ирана.

13 апреля глава Белого дома в разговоре с журналистами объявил, что Вашингтон собирается "серьезно пересмотреть" курс страны в рамках блока.