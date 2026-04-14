Москва14 апрВести.Бывший генеральный секретарь НАТО (1999–2003 гг.) Джордж Робертсон раскритиковал политику британских властей в области обороны.
По мнению Робертсона, который в 1997–1999 годах занимал пост министра обороны страны, нынешние власти ограничиваются пустыми заявлениями, не предпринимая реальных шагов для укрепления обороноспособности, пишет газета Financial Times (FT).
Мы недостаточно подготовлены и недостаточно застрахованы. Мы подвергаемся атакам и не находимся в безопасности. Национальная безопасность и защита Великобритании находятся под угрозойцитирует FT Робертсона
Бывший глава Североатлантического альянса также является одним из авторов стратегического обзора обороны Соединенного Королевства, представленного летом 2025 года. В 114-страничном документе перечислены ключевые угрозы безопасности Великобритании и предложены меры, связанные с повышением боеготовности вооруженных сил страны.
В политическом руководстве Великобритании сегодня существует разъедающее самодовольство. По поводу рисков, угроз, тревожных сигналов об опасности звучат лишь пустые слова, и даже обещанный общенациональный разговор об обороне не может начатьсяприводит газета фрагмент выступления Робертсона, запланированного на 14 апреля
Отставной чиновник также выразил мнение, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "просто не хочет инвестировать" в оборону.
Кроме того, бывший генеральный секретарь НАТО указал на изменение роли США в альянсе.
Приоритеты Соединенных Штатов изменились и уже никогда не будут прежнимиотметил Робертсон
Ранее газета The Times сообщила, что законопроект о повышении оборонной готовности Великобритании будет представлен в парламент не раньше середины 2027 года. Причиной задержки стали опасения ряда ведомств, что подготовка к принятию закона была недостаточно тщательной.
Издание сообщало, что дефицит оборонного бюджета страны в ближайшие четыре года достигнет 28 миллиардов фунтов стерлингов (37,8 миллиарда долларов).
До этого президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего генсека НАТО Марка Рютте из-за отказа альянса оказать поддержку американцам в проводимой ими совместно с Израилем операции против Ирана.
13 апреля глава Белого дома в разговоре с журналистами объявил, что Вашингтон собирается "серьезно пересмотреть" курс страны в рамках блока.