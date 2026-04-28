Москва28 апр Вести.Великобритании необходимо отдать приоритет расходам на оборону вместо социальных нужд. Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон на заседании совместного парламентского комитета по стратегии национальной безопасности, его слова приводит агентство ТАСС.

Он заявил, что обязанность правительства – это защита и безопасность населения. По его мнению, это и должно быть приоритетом властей, и только потом уже необходимо думать о "других статьях государственных расходов".

При этом он отметил, что бюджет на социальные нужды "в пять раз превышает расходы на оборону". Он также задался вопросом, правильный ли приоритет выбрала Великобритания.

Не будет никакого масла, если у нас не будет пушек. Все предельно просто заявил Робертсон

Он напомнил, что ведение любой войны выходит стране очень дорого.

Мы закончили выплачивать расходы на Вторую мировую войну только в 2016 году. А это была война, которую мы выиграли. Так что это гораздо более дорогостоящее предприятие, чем сдерживание подытожил экс-глава НАТО

Ранее сообщалось, что власти Великобритании изучают возможность создания "оборонного банка", который бы финансировал перевооружение союзников по организации "Объединенные экспедиционные силы" для противостояния России.

Кроме того, посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Великобритания расширяет свой ядерный потенциал.