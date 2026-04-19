Москва19 апр Вести.Министерство обороны Великобритании утратило контактные данные десятков тысяч резервистов, которые подлежат мобилизации в случае вооруженного конфликта. Об этом заявил экс-генеральный секретарь НАТО (1999-2003) Джордж Робертсон, один из авторов 114-страничного стратегического обзора оборонной политики Соединенного Королевства, представленного летом 2025 года, пишет газета The Guardian.

В обзоре говорится о создании стратегического резерва - то есть обо всех людях <…>, которые служили в вооруженных силах и продолжают иметь соответствующее обязательство. Но Министерство обороны в настоящее время не знает даже, где находится большинство из них. Поэтому нам нужно, по сути, собрать тех, кто доступен, годен по состоянию здоровья и готов это делать приводит его слова издание

Согласно британскому законодательству, все бывшие офицеры — как кадровые, так и резервисты — принимают на себя бессрочное обязательство явиться по призыву. На протяжении первых шести лет после увольнения с действительной службы оборонное ведомство поддерживает с ними связь, ежегодно направляя письма с просьбой обновить персональные сведения. Однако, как указывает The Guardian, обозначенная Робертсоном проблема затрагивает значительную категорию военнослужащих, покинувших ряды вооруженных сил более шести лет назад. По данным газеты, после окончания холодной войны практика отслеживания их местонахождения фактически прекратилась.

Британское военное ведомство в ответ на запрос издания заявило, что "постоянно совершенствует данные и поддерживает связь с сообществом стратегического резерва, чтобы при необходимости максимально быстро мобилизовать необходимые кадры".

Ранее Робертсон уже критиковал руководство страны за недостаточное внимание к оборонным вопросам, обвиняя его в пустых декларациях при отсутствии реальных вложений в перевооружение.