Times: у Британии нет денег на покупку вооружения до 2030 года

В Британии признали, что у страны нет денег на новую войну Times: у Британии нет денег на покупку вооружения до 2030 года

Москва4 мая Вести.Лондон не сможет приобрести новое вооружение вплоть до 2030 года из-за сложностей с финансированием, заявил бывший глава объединенного командования ВС Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс в интервью газете The Times.

В прошлом году премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что в рамках новой оборонной стратегии его страна переходит в режим "готовности к войне". Однако 6 апреля уже этого года стало известно, что власти в Лондоне отложили принятие законопроекта, предусматривающего повышение оборонной готовности, как минимум до второй половины 2027 гола.

Как сказал Бэрронс, "британские вооруженные силы могут лишь "думать" о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года", говорится в публикации издания.

Бывший командующей армией подчеркнул, что недостаток инвестиций "истощает" промышленную базу и вынуждает британские оборонные компании переносить производство за границу.

Отмечается, что у страны едва хватает денег на закупку танков, вертолетов и артиллерию, но при этом есть средства на барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе или технику с поддержкой искусственного интеллекта.

The Times писала, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года достигнет 37,8 млрд долларов.

В свою очередь издание The Telegraph сообщало, что на Даунинг-стрит задумались о создании "оборонного банка", который бы финансировал перевооружение северных союзников для противостояния РФ.

Между тем канцелярия Стармера заявила, что Лондон планирует начать переговоры по поводу присоединения к еврокредиту для Украины в размере 90 млрд евро.