Британия собирается вложить в производство дронов рекордные для страны $6,6 млрд Власти Британии хотят вложить в развитие дронов рекордные для страны $6,6 млрд

Москва30 июн Вести.Минобороны Великобритании планирует выделить рекордную сумму в размере порядка 6,6 млрд долларов на развитие беспилотных систем для Вооруженных сил страны на следующее четыре года, сообщает британское правительство.

Как отмечается, данная сумма войдет в план оборонных инвестиций на ближайшие 10 лет​​​.

В план оборонных инвестиций будет включено крупнейшее в истории страны вложение в дроны для вооруженных сил Великобритании – более пяти миллиардов фунтов стерлингов (около 6,6 млрд долларов – прим. ред.) – в течение следующих четырех лет говорится в сообщении на сайте правительства

Кабинет министров проинформировал на своем портале, что объявивший об уходе в отставку британский премьер Кир Стармер 30 июня выступит с речью, в ходе которой расскажет и о других ключевых направлениях плана инвестиций в оборонную сферу, а также о том, как правительство страны планирует расширить объем затрат на оборону и ускорить их рост.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании отказалось от планов по замене устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем. Идею также одобрил кандидат на пост британского премьера, экс-мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем.

На прошлой неделе газета The Financial Times писала, что Стармер объявит об увеличении расходов на оборону более чем на 19 млрд долларов за следующие три года.