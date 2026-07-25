Власти Британии потратят £400 млн на оснащение вооруженных сил разведдронами Власти Британии потратят £400 млн на беспилотники Tekever AR5

Москва25 июл Вести.Власти Великобритании сообщили о закупке разведывательных дронов Tekever AR5 на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов для вооруженных сил.

Новые разведывательные дроны Tekever AR5 выбраны для… британских войск говорится в сообщении на сайте британского правительства

Уточняется, что стоимость контракта с португальской компанией Tekever, рассчитанного на 10 лет, составляет 400 миллионов фунтов стерлингов​​​.

Отмечается, что в рамках первой поставки Вооруженные силы Великобритании получат шесть аппаратов AR5, к 2029 году их число увеличится до 24. Беспилотники будут производиться на еще не открывшемся предприятии в Суиндоне на юге Британии.

Также уточняется, что AR5 уже поставлялись Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны РФ заявили, что стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки дронов будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов российской армии.

Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России (ВС РФ).