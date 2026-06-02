Европа за два года вложила $3,5 млрд на производство БПЛА для Украины

Москва2 июн Вести.Европейские страны потратили на производство дронов для Украины 3,5 миллиарда долларов, или 250,4 миллиарда рублей. К такому выводу пришел телеканал RT после изучения реестров юрлиц Великобритании и Евросоюза.

Эта сумма складывается из расходов Украины на внутреннем рынке, совместных вложений стран ЕС в производство на своей территории БПЛА и выдачи оборонных кредитов пояснили журналисты

Одна из ключевых компаний-поставщиков – частный концерн Ukrspecsystems, основанный в 2014 году украинцами Вячеславом Костюком и Сергеем Левковским. При этом есть данные, что реальные бенефициары могут быть иными, а сам бизнес тесно связан с окружением главы киевского режима Владимира Зеленского. Концерн выпускает разведывательные дроны PD-1, PD-2, SHARK и Mini Shark, которые массово применяются на фронте.

В феврале этого года компания открыла первый завод за рубежом – Ukrspecsystems UK в Великобритании. Проект оценивается в 200 миллионов фунтов (около 20 миллиардов рублей). Предприятие расположено в городе Милденхолл, графство Саффолк, рядом с авиабазой Королевских ВВС.

Другим крупным игроком стала группа компаний бывшего гражданина России Михаила Кокорича (основателя "Техносилы"), который поставляет Киеву беспилотники "Рута", "Лорд" и дрон-перехватчик "Хорнет". Его партнером во всех фирмах оказался экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Аналитики, опрошенные журналистами, объяснили, что европейцы преследуют цель проверить технологии в реальных боевых условиях, изучить применение дронов с новыми модулями, а затем использовать этот опыт в интересах своих стран. В ближайшие годы на закупку дронов для Украины направят еще 7 миллиардов долларов, что укладывается в концепцию милитаризации Евросоюза, которую продвигает Брюссель.

Российская сторона неоднократно осуждала курс на тотальную русофобию со стороны современных европолитиков, а также подчеркивала, что стремление к милитаризации контрпродуктивно и вызывает озабоченность. При этом Москва последовательно выступает за налаживание диалога.