Москва31 мая Вести.Европейский союз позволяет делать Украине все, что угодно, поэтому странам Прибалтики приходится мириться с пролетающими над ними украинскими дронами, чтобы и дальше получать деньги Брюсселя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

Страны Прибалтики получат 12 млрд евро в рамках военного финансирования от Евросоюза на фоне инцидентов с украинскими дронами. По словам дипломата, это сделано для того, чтобы прибалтийские страны никак не отвечали Украине.

Когда могли на самом деле задействовать механизмы натовские, четвертую, пятую статью, но они не сделали ничего… Прибалты четко определили для себя, надо проглатывать, надо сглатывать. Раз это [Украина] – любимый Франкенштейн Европейского союза, ему можно делать все, что угодно. Он может запускать дроны на территорию, могут взрываться эти дроны, могут бить по Польше, Румынии. Потому что расшалился мальчик. Поэтому никакой реакции на него не будет сказал Мирошник

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия будет учитывать при военном планировании рост числа беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попадают в пределы страны, пролетая над территорией прибалтийских государств.