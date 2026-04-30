Мирошник назвал проект Киева по экспорту БПЛА схемой по отмыванию денег у ЕС

Мирошник назвал проект Украины по экспорту БПЛА схемой по отмыванию денег у ЕС Мирошник назвал проект Киева по экспорту БПЛА схемой по отмыванию денег у ЕС

Москва30 апр Вести.Предложенный Киевом проект по экспорту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представляет собой финансовую махинацию, направленную на легализацию средств, выделяемых Евросоюзом на военные нужды.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат охарактеризовал продвигаемую Владимиром Зеленским инициативу под названием Drone Deals как очередную фикцию и "коррупционную прокладку".

Мирошник пояснил, что подобные пиар-кампании призваны сформировать у западного сообщества ложную иллюзию того, что Украина способна на самостоятельное производство и не находится на полном обеспечении у международных доноров.

Кроме того, подобная видимость самодостаточности Киева позволяет европейским лидерам более эффективно оправдывать перед своими избирателями колоссальные траты на военную помощь.

Представитель МИД подчеркнул, что это позволяет возвращать часть выделенных бюджетных средств в виде негласной "благодарности" тем зарубежным политикам, которые наиболее активно выступают за расширение военной поддержки киевского режима и наращивание оборонных расходов в самой Европе.

Ранее стало известно, что страны Запада намерены выделить Киеву $4 млрд на ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА.