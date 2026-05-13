Москва13 мая Вести.Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского защитить страны Европы от дронов является смехотворным. Такое мнение ИС "Вести" высказал журналист Михаил Антонов.

Зеленский предложил представителю Латвии защиту от дроновой угрозы. Понимаете? На прошлой неделе украинские дроны ударили по латвийской нефтяной базе в Резекне. На этой неделе Зеленский предлагает властям страны защиту от собственных дронов, получается. Ну что за цирк вообще с конями? И все это [в ЕС] воспринимается на абсолютно "серьезных щах". Рассуждать дальше на эту тему, как мне кажется, не уважать себя сказал он

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил странам ЕС принять сделку по беспилотникам "Drone Deal". Он также сообщил о подписании соглашения с Литвой по совместному производству БПЛА.

Накануне руководитель евродипломатии Кая Каллас заявила, что начальные платежи по новому займу на 90 млрд евро для Украины будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов.