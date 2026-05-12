Москва12 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании в Европе "антибаллистической коалиции". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мы постепенно продвигаем тему производства антибаллистики в Европе — мы формируем антибаллистическую коалицию. Это стоит того, и теперь мы ближе к результату, чем когда-либо написал он

По словам Зеленского, в обсуждении участвовали советники по вопросам национальной безопасности 13 европейских стран и представитель офиса генсека НАТО.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что киевский режим может начать поставлять США военные технологии, а также производить дроны вместе с американскими корпорациями.