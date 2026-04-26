Зеленский сообщил о вступлении трех стран в PURL на саммите на Кипре

Три государства подключились к инициативе по закупке вооружений для Украины Зеленский сообщил о вступлении трех стран в PURL на саммите на Кипре

Москва26 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что три страны присоединились к инициативе НАТО PURL по закупкам оружия для Киева во время саммита Европейского союза на Кипре, передает "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что Украина благодарна этим трем государствам, но стороны договорились не раскрывать, о каких именно странах идет речь, подчеркнув, что эта информация останется непубличной.

И три страны присоединились к программе PURL во время Кипра на общую сумму где-то 350-400 миллионов евро сказал Зеленский

По словам Зеленского, в рамках этой инициативы предполагаются закупки вооружений, которые необходимы для оперативного закрытия приоритетных потребностей вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский заявлял, что из-за обострения конфликта между США и Ираном Украине может грозить дефицит ряда критически важных видов вооружений.