Москва7 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь призвал принять Украину в НАТО, аргументировав свое предложение возросшим уровнем обороноспособности страны.
Зеленский, в частности, заявил, что Украина разработала почти все нужные виды вооружения, и теперь нуждается лишь в альтернативе американских ракет Patriot. Он также указал на украинские технологии в области БПЛА, отметив, что эти возможности могут стать "частью коллективной обороны альянса", пишет журнал Time.
Вы действительно считаете, что было бы правильно оставить за пределами НАТО страну и народ с таким уровнем обороноспособности?заявил Зеленский, выступая на мероприятии саммита НАТО
Ранее президент США Дональд Трамп назвал идею о вступлении Украины в НАТО непрактичной и маловероятной.
Вместе с тем The Guardian отмечает, что члены НАТО "не заинтересованы" в том, чтобы страна, находящаяся в состоянии конфликта с обладающей ядерным оружием Россией, стала частью альянса, поэтому вопрос вступления Украины в блок остается "далекой перспективой".
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. Зеленский будет гостем на ужине лидеров в президентском дворце во вторник. На среду у главы киевского режима запланирована встреча с президентом США.