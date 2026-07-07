Зеленский прорекламировал возможности Украины и снова попросился в НАТО

Зеленский попросился в НАТО с новыми аргументами Зеленский прорекламировал возможности Украины и снова попросился в НАТО

Москва7 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь призвал принять Украину в НАТО, аргументировав свое предложение возросшим уровнем обороноспособности страны.

Зеленский, в частности, заявил, что Украина разработала почти все нужные виды вооружения, и теперь нуждается лишь в альтернативе американских ракет Patriot. Он также указал на украинские технологии в области БПЛА, отметив, что эти возможности могут стать "частью коллективной обороны альянса", пишет журнал Time.

Вы действительно считаете, что было бы правильно оставить за пределами НАТО страну и народ с таким уровнем обороноспособности? заявил Зеленский, выступая на мероприятии саммита НАТО

Ранее президент США Дональд Трамп назвал идею о вступлении Украины в НАТО непрактичной и маловероятной.

Вместе с тем The Guardian отмечает, что члены НАТО "не заинтересованы" в том, чтобы страна, находящаяся в состоянии конфликта с обладающей ядерным оружием Россией, стала частью альянса, поэтому вопрос вступления Украины в блок остается "далекой перспективой".

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. Зеленский будет гостем на ужине лидеров в президентском дворце во вторник. На среду у главы киевского режима запланирована встреча с президентом США.