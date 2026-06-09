Зеленский надеется, что ЕС удастся разработать антибаллистическую систему Зеленский: надеюсь, нам удастся разработать с ЕС антибаллистическую систему

Москва9 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что Украине совместно с европейскими странами удастся разработать новую антибаллистическую систему.

В интервью газете The Guardian Зеленский заявил, что новая антибаллистическая система нужна как Киеву, так и Лондону.

Страны EС помогут нам с антибаллистикой. Кстати, надеюсь, что нам удастся разработать европейскую антибаллистическую систему вместе с Великобританией сказал Зеленский

Накануне переговоров с руководителями Франции, ФРГ и Британии он заявил, что Украина якобы находится "очень близко" к созданию собственной баллистической ракеты.

По итогам переговоров лидеры "евротройки" выступили за активное участие европейцев в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. В заявлении также перечислен ряд условий. В первую очередь они призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров на основе сложившейся линии боевого соприкосновения. При этом они выступают против любого изменения границ Украины силовым путем и настаивают на гарантиях для киевского режима, которые должны включать развертывание иностранных армий.