Москва14 июл Вести.У России в скором времени могут появиться мощные баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 5000 километров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В интервью каналу BFMTV он отметил, что такие ракеты смогут поражать цели в любой точке Европы.

У России есть очень мощные баллистические ракеты, и у них уже есть или скоро появится возможность запускать их на дальность 5000 километров. Это лишь вопрос времени сказал Зеленский

В связи с этим он призвал европейские страны создать собственную систему противоракетной обороны, которая была бы дешевле американских комплексов Patriot, но не уступала им по своим характеристикам.

Ранее появилось первое видео боевого применения ракеты "Бандероль". Она закрепляется под корпусом беспилотника "Иноходец".