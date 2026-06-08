Москва8 июн Вести.Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина "близка" к созданию баллистических ракет, и заявление Британии, Франции и ФРГ о намерении наладить производство дальнобойных систем вооружений для ВСУ, отметил, что странам Европы выпускать такие системы не проблема, однако такие ракеты перехватываются российскими системами ПВО.

Слова Сивкова приводятся в статье KP.RU.

Выпускать дальнобойные ракетные системы для европейцев проблемы не составляет. Украина и сама имела потенциал, чтобы делать такие ракеты. У них была система "Сапсан" - обычная баллистическая ракета. Но надо иметь ввиду, что такие ракеты перехватываются нашими системами ПВО - и С-400, и С-300, и "Витязь". Не говоря уже про С-500 "Прометей" сказал военный эксперт

Только на разработку ракеты, которую не перехватить, у европейцев может уйти до нескольких лет, считает Сивков. При этом он отметил, что проблем создать обычную баллистическую ракету нет.

У украинцев есть разработки еще со времен "Южмаша". Потому европейцы и хотят подключить украинскую сторону. Полагая, что у тех остался еще потенциал научный. Французы могут подключиться. У них есть свои ракеты М-51, твердотопливные баллистические межконтинентальные. Стоят на подлодках. Они могут сделать ракету среднего радиуса действия сказал Сивков

При этом он подчеркнул отсутствие возможности производить такие ракеты на Украине из-за того, что там нет всех необходимых комплектующих. При этом построенные другими странами заводы на украинской территории станут законной целью для российских сил, заметил Сивков.

Ранее Зеленский перед переговорами с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Украина находится "очень близко" к созданию собственной баллистической ракеты.

При этом Стармер, Макрон и Мерц в своем совместном заявлении сообщили, что Британия, Франция и Германия наладят совместное производство дальнобойных систем вооружений ВСУ.