Москва14 июл Вести.Технологическое развитие Украины еще в мирное время не позволяло ей производить ракеты и самолеты, а сейчас это является абсолютно невозможным. Такую точку зрения ИС "Вести" озвучил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Он напомнил, что для производства крылатой ракеты необходимы технологии создания реактивных двигателей, которые отсутствуют на Украине.

Украина и в мирное-то время не могла освоить технологии производства ни самолетов, ни крылатых ракет, ничего. То есть дроны – да, а вот крылатые ракеты – это полноценные конвенциональные виды вооружений – нет. И хотя бы, если говорить о силовой установке, то полноценный реактивный двигатель должен быть там установлен. Откуда он там возьмется на Украине? объяснил Кузякин

Он добавил, что даже существующие производственные мощности Украины, уничтожаются российскими военными.

В последние несколько дней идет парад передачи на Украину лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot, вот, значит, SCALP и так далее. Это все профанация для того, чтобы показать, что Запад стоит вместе с Украиной. Реально ни о каком производстве крупнее производства дронов [речь не идет]. И то, на самом деле благодаря комбинированным ударам Российской Федерации они достаточно эффективно и быстро выносятся. А уж о том, чтобы произвести что-то крупное, типа крылатой ракеты, это абсолютно невозможно рассказал Кузякин

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах по передаче Украине лицензии на производство ракет и авиационных бомб. Вместе с ними будут проданы 16 истребителей Rafale.