Москва14 июл Вести.Крылатую ракету намного проще сбить, чем современный дрон, так как она относится к конвенциональным видам вооружений и ничем не отличается от самолета-истребителя. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

По его словам, у России очень большой опыт в создании средств эшелонированной противовоздушной системы обороны (ПВО) для противодействия конвенциональным видам вооружения, таким, как бомбардировщики или крылатые ракеты.

Крылатую ракету намного проще сбить, чем дроны современные, потому что крылатая ракета – это то, что относится к конвенциональным видам вооружений. По сути, она ничем не отличается от самолета типа истребителя. Пусть небольшого, но все-таки истребителя или другого военного самолета. Для того, чтобы их сбить, есть вся номенклатура конвенциональных средств ПВО, начиная от "Панциря" и заканчивая С-300, С-400 … Противник знает об этом, Европейский союз об этом знает, страны НАТО об этом знают. Поэтому при поставках такого вида вооружений на Украину … вечно … какие-то у них препятствия были, потому что изделия дорогие. А отработают они не так эффективно, как хотелось бы западным политическим элитам, которые их поставляют. Поэтому здесь как бы проще их сбивать сказал он

Ранее Дмитрий Кузякин оценил возможности Украины производить крылатые ракеты.