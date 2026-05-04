Бужинский: Россия и Украина больше не на равных в вопросе БПЛА

Политолог Бужинский: Россия во многом обогнала Украину в вопросе БПЛА Бужинский: Россия и Украина больше не на равных в вопросе БПЛА

Москва4 мая Вести.Россия сегодня превосходит Украину в вопросе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но необходимо преодолеть "боязнь передачи средств поражения". Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, России необходимо преодолеть боязнь передачи средств поражения БПЛА.

Мы во многом уже обогнали Украину. В частности, по беспилотникам они нас обгоняли, сейчас они позади…Они уже дали своим коммерческим структурам право организовывать, так сказать, противовоздушную оборону своих активов. Поэтому я думаю, что и у нас надо преодолеть просто эту боязнь передачи средств поражения отметил Бужинский

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск "Восток" сорвали массированную атаку ВСУ в Запорожской области. Операторы беспилотников "Востока" занимались воздушной разведкой и выявили маршруты полетов БПЛА противника.