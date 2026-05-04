Москва4 маяВести.Россия сегодня превосходит Украину в вопросе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но необходимо преодолеть "боязнь передачи средств поражения". Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
По его словам, России необходимо преодолеть боязнь передачи средств поражения БПЛА.
Мы во многом уже обогнали Украину. В частности, по беспилотникам они нас обгоняли, сейчас они позади…Они уже дали своим коммерческим структурам право организовывать, так сказать, противовоздушную оборону своих активов. Поэтому я думаю, что и у нас надо преодолеть просто эту боязнь передачи средств пораженияотметил Бужинский
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск "Восток" сорвали массированную атаку ВСУ в Запорожской области. Операторы беспилотников "Востока" занимались воздушной разведкой и выявили маршруты полетов БПЛА противника.