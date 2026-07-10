"Лучше нет нигде": конструктор БПЛА назвал передовой российскую систему ПВО Конструктор БПЛА Кузякин: у России самая лучшая ПВО в мире

Москва10 июл Вести.Российская система противовоздушной обороны (ПВО) является передовой в мире, заявил ИС "Вести" генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Вся номенклатура инструментов поражения, все, что у России есть сейчас по ПВО – это передовое в мире. Лучше нигде нет. Мы настолько на острие находимся, что некуда на планете обратиться, чтобы взять либо лучшие компетенции, либо взять лучшее оборудование. У нас лучшие компетенции, и мы их развиваем постоянно подчеркнул Кузякин

Однако, заметил конструктор, есть ряд нюансов, которые в России следовало бы проработать.

Есть только несколько проблем – это проблема масштабирования успешных практик, а также снятие юридической ответственности с тех, кто защищает наше небо заявил Кузякин

Эксперт пояснил, что на данный момент бойцам мобильных огневых групп (МОГ) при "некорректном" перехвате дрона грозят юридические последствия.

Ранее Кузякин отмечал, что новые сценарии боевых действий в современной войне устаревают через несколько месяцев, это требует от оборонно-промышленного комплекса быть гибким и успевать подстраиваться под реалии.