Шугаев: российские системы ПВО вызывают большой интерес у зарубежных партнеров

Москва20 мая Вести.Российские системы противовоздушной обороны вызывают большой интерес у зарубежных партнеров. Об этом заявил агентству ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, опыт специальной военной операции и события, происходящие на Ближнем Востоке, доказывают, что системы ПВО весьма востребованы и эффективны.

Сегодня системы ПВО естественно одни из первостепенных видов вооружений, которые вызывают большой интерес у всех наших партнеров сказал Шугаев

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Индия отходят от формата "продавец и покупатель" в военно-техническом сотрудничестве и переходят к совместному производству вооружения.