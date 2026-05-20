Москва20 маяВести.Российские системы противовоздушной обороны вызывают большой интерес у зарубежных партнеров. Об этом заявил агентству ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
По его словам, опыт специальной военной операции и события, происходящие на Ближнем Востоке, доказывают, что системы ПВО весьма востребованы и эффективны.
Сегодня системы ПВО естественно одни из первостепенных видов вооружений, которые вызывают большой интерес у всех наших партнеровсказал Шугаев
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Индия отходят от формата "продавец и покупатель" в военно-техническом сотрудничестве и переходят к совместному производству вооружения.