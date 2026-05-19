Глава ФСВТС заявил, что в Китае наблюдают за достижениями РФ в военной сфере Шугаев: в КНР наблюдают за военными достижениями РФ, "Сармат" – хороший пример

Москва19 мая Вести.В КНР наблюдают за достижениями России в военной сфере, и ракетный комплекс "Сармат" – это хороший пример для китайцев, в каком ключе нужно развиваться. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Они, естественно, наблюдают за нашими достижениями. Несомненно, для них это тоже в том числе и хороший пример, в каком ключе надо развиваться сказал Шугаев

Ранее Шугаев заявил, что Россия переходит к военно-технологическому сотрудничеству с Китаем, отметив, что многие проекты, которые обсуждаются сегодня, уже касаются серьезного взаимодействия между промышленными предприятиями, которые перенимают друг у друга опыт.