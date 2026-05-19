Глава ФСВТС: Россия переходит к военно-технологическому сотрудничеству с КНР Шугаев: РФ переходит к военно-технологическому сотрудничеству с Китаем

Москва19 мая Вести.Россия переходит к военно-технологическому сотрудничеству (ВТС) с Китаем. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева, Китай – это страна, обладающая очень серьезным потенциалом в промышленности и строительстве своих вооруженных сил.

Китай – это одна из великих и очень мощных военных держав, обладающая возможностями в авиации, в судостроении особенно и в системах ПВО. Конечно, у всех на слуху знаменитая целая палитра беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сегодня производятся в этой стране, которые они успешно реализуют, в том числе и за рубежом. [Россия] сегодня переходит к военно-технологическому сотрудничеству. Это говорит о том, что многие проекты, которые мы с ними сегодня обсуждаем, они уже касаются серьезного взаимодействия на высоком уровне между промышленными предприятиями, которые перенимают друг у друга опыт заявил Шугаев

Шугаев добавил, что многие страны мира заинтересованы в передаче им опыта спецоперации (СВО).

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в повестку предстоящих переговоров на высшем уровне в Пекине будут включены вопросы углубления двустороннего сотрудничества КНР и РФ.