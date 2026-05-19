Москва19 мая Вести.Многие страны-партнеры России заинтересованы в получении опыта российских военных, который те приобрели в ходе специальной военной операции (СВО). Такое заявление информационной службе "Вести" сделал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Многие наши партнеры стремятся получить тот весьма и весьма бесценный опыт, который мы, конечно же, сегодня имеем в ходе СВО. Поэтому в том числе китайские наши партнеры заинтересованы в том, чтобы мы по-партнерски, учитывая характер наших стратегических отношений, взаимодействовали в том числе по передаче опыта, который мы получаем в ходе СВО сказал Шугаев

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что опыт, приобретенный за время проведения специальной военной операции, дает производителям российского оружия конкурентное преимущество.