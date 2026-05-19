Шугаев: нужно учитывать опыт повсеместного применения БПЛА на СВО и в Иране

Москва19 мая Вести.Опыт специальной военной операции и конфликта на Ближнем Востоке показал, что сегодня боевые действия ведутся другими средствами. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Так Шугаев ответил на вопрос, как конфликты на Украине и Ближнем Востоке повлияли на приоритеты в вооружении.

Не только Иран, но и специальная военная операция совершенно очевидно показала, что сегодня военные действия, боевые действия ведутся уже другими средствами. Военная наука, как любая, не должна стоять на месте. Конечно, она должна учитывать реалии сегодняшнего дня, в том числе и такой фактор, как повсеместное применение беспилотных летательных аппаратов. И это влияет не только на стратегию, но, прежде всего, и на тактику ведения боевых действий заявил Шугаев

Ранее Шугаев заявил, что многие страны-партнеры России заинтересованы в получении опыта российских военных, который те приобрели в ходе специальной военной операции.