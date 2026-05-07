Москва7 мая Вести.Российские войска стали активнее использовать авиацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом информационной службе "Вести" заявил военный корреспондент Александр Гавриш.

По словам военкора, если раньше авиация работала только по крупным местам скопления противника, то сейчас фугасные авиационные бомбы (ФАБы) уничтожают даже пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Наши бойцы, помимо того, что воюют в привычной манере, сейчас более активно стали использовать авиацию. И если раньше авиация работала только по крупным местам скопления противника, то сейчас наши ФАБы могут уничтожать даже пункты управления БПЛА. И, в принципе, по всему фронту так. Погода, слава Богу, стабилизировалась, постепенно начинаем двигаться, постепенно ускоряемся, но ситуация остается сложной. Противник, к сожалению, пока еще может контратаковать сообщил Гавриш

Ранее сообщалось, что авиация ВС РФ нанесла удар фугасными авиабомбами по военным ВСУ рядом с селом Малая Рыбица в Сумской области.