Командующий ВВС: авиапарк ВВС России обновлен почти на 100% Командующий ВВС России: парк авиатехники обновлен почти на 100%

Москва12 авг Вести.Доля современных образцов самолетов и вертолетов в составе Военно-воздушных сил (ВВС) России достигла почти 100%, заявил командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Кобылаш в интервью газете "Красная звезда", приуроченном к 114-летию образования ВВС.

Парк боевой авиационной техники практически на 100% обновлен приводит "Красная звезда" слова Кобылаша

Одновременно с обновлением авиапарка ВВС России успешно освоили широкую номенклатуру новейших авиационных средств поражения, обладающих высокой точностью и повышенной дальностью действия.

С начала специальной военной операции (СВО) российская военная авиация показала высокие результаты при поражении объектов противника как на земле, так и в воздухе, в том числе беспилотных летательных аппаратов, отметил Кобылаш.

Президент Владимир Путин заявил, что страна смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.