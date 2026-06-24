Путин: Россия смогла импортозаместить всю авиатехнику Путин сообщил о полном импортозамещении всей авиатехники

Москва24 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации сообщил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.

Глава государства напомнил о санкционных ограничениях, с которым столкнулась страна в авиастроении.

Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить отметил Путин

Президент назвал способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов одним из ключевых показателей технического и научного суверенитета страны. Он отметил, что Россия входит в число немногих государств, обладающих такими уникальными компетенциями.

В среду Путин приехал в город Жуковский Московской области и осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова.